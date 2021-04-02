Saç boyasında ‘Altın Çağ' dönemi başlıyor

İlk defa bir saç boyasında nano parçacıkları haline gelmiş altın tanecikleri olacak. Konu ile ilgili konuşan Lila Kozmetik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, “Bugün altın cağı başlatmış oluyoruz. Saç boyasında bir devrim yaparak, boyayı altınla buluşturup değerli kadınlarımıza sunmuş olacağız” dedi.

Lila Kozmetik, dünyada ilk defa bir saç boyasının içerisine nano parçacıkları haline gelmiş altın ekledi. Saç boyasında ‘Altın çağ' dönemini başlatacak olan bu ürünün adı ise Maxx Deluxe Golden Beauty oldu. Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan 5 yıldızlı bir otelde tanıtım lansmanı gerçekleşen altın içerikli boya ürününe birçok ülkeden yoğun katılım sağlandı. İşlerinin saç boyası üretmek olduğunu söyleyen Lila Kozmetik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, saniyede 1 kişinin Lila Kozmetiğin ürettiği boyalar ile saçlarını boyadığını söyledi.

“Kadınlar için altın çağ dönemini başlatıyoruz”

Kadınlar için altın çağ dönemini başlattıklarını söyleyen Lila Kozmetik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, “Bugün 18. yılını devirmiş ve hikayesini saç boyası üzerine şekillendirmiş bir firmayız. İşimiz saç boyası üretmek. Saniyede 1 kişi, bizim ürettiğimiz saç boyası ile saçlarını boyuyor. Profesyonel bir kanalda ürünlerimiz var. Market kanalı ürünlerimiz var ve bugün kadınlar için altın çağ dönemini başlatıyoruz” dedi.

“Dünyada bir ilk”

Ürünün dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Mehmet Cansız, “Altın son dönemlerde nano parçacıklar haline getirilerek yenilebilir bir hale geldi. 24 karat altın steak ve hamburgerlerde yenilebilir halde. Biz de bunu kendi AR-GE ekibimizle belirli bir şekle sokarak boyanın ve serumun içerisine yedirmiş bir vaziyette yeni Maxx Gold boyamızı çıkarttık. Ürün çok özel. Dünyada bir ilk. İçerisinde nano parçacıkları haline gelmiş altın tanecikleri ve serum içerisine yedirilmiş altın var. Bununla bir kadın saçını altın tanecikleri ile boyamış olacak. Altın tarihte değerini hiçbir zaman kaybetmemiş bir element. Biz de bu elemente dünyanın en değerli varlıkları olan kadınların saçlarına armağan ediyoruz” diye konuştu.

“Lila Kozmetik, saç boyasında çığır açıyor”

Saç boyasında Lila Kozmetiğin çığır açtığını söyleyen Mehmet Cansız, “Lila Kozmetik, saç boyasında çığır açıyor. İçeriğindeki yağlar, formülasyon ile kalıcılık, beyaz kapatma ve iritasyona sebep olmayan bir formül geliştirerek tüketicinin beğendiği bir ürün haline geldi. Bu ürün bizim dünyada saniyede bir kişinin yani 365 gün boyunca saniyede 1 kişi bizim ürünümüzü kullanır hale geldi. Şuanda 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'de bütün discount marketlerde, zincir marketlerde, kozmetik mağazalarının hepsinde bulunuyoruz. Bugün altın cağı başlatmış oluyoruz. Saç boyasında bir devrim yaparak, boyayı altınla buluşturup değerli kadınlarımıza sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.