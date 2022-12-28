Saç saça kavga eden genç kızları ayırmakta güçlük çektiler

Antalya'nın Serik ilçesinde saç başa kavga eden iki öfkeli genç kızı, arkadaşları ve vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Kızların kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahallesi Kız Deresi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce tartışma yaşanan iki genç kız cadde üzerinde karşı karşıya gelerek önce tartıştı, sonra kavga etmeye başladı. Birbirlerini saçlarından tutarak sürükleyen genç kızlardan biri, bir süre sonra yere düştü. Daha sonra ise diğer genç kız, arkadaşının yine saçından tutarak yumrukladı. Kavga eden genç kızların arkadaşları, kızları ayırmak için büyük çaba sarf etti. Kavga, vatandaşların da araya girmesiyle son buldu.

Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.