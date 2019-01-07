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Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor maçını kaçıracak

Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor formasıyla gördüğü kırmızı karttan dolayı sarı-lacivertli ekibin Ümraniyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası müsabakasını kaçıracak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor formasıyla gördüğü kırmızı karttan dolayı sarı-lacivertli ekibin Ümraniyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası müsabakasını kaçıracak.


Fenerbahçe'ye devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olan Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası'nda oynayacağı Ümraniyespor maçını kaçıracak. Malatya formasıyla Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bursaspor müsabakasında kırmızı kart gören Çiftpınar, yeni transfer olduğu takımı Fenerbahçe'de ilk maçta forma giyemeyecek. Sadık, kart cezasını çekmesinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda ise sonraki müsabakalarda forma giyebilecek.

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