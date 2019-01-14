Şafak-Güzeloba-Altınova seferleri başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez İlçesi Şafak Mahallesi'nin merkeze ulaşımını sağlayan TCDA49A hattını, ÜA26 ve LF10 hatları ile güçlendirip güzergâhını genişletti. Yeni hatlarla Şafak Mahallesi'nin Güzeloba ve Kepez Devlet Hastanesi'ne kadar erişimi sağlanmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz toplu taşıma hizmeti sunabilmek amacıyla her geçen gün ulaşım ağına yeni hatlar ekliyor. Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 5022 sokakta yaşayan vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, iki yeni hattı sisteme ekleyerek bölgenin ulaşım ağını genişletti.

Tek araçla Güzeloba ve Altınova'ya

ÜA26 ve LF10 hatları ile artık vatandaşların Şafak Mahallesi'nden Güzeloba, Kepez Devlet Hastanesi ve Altınova'ya kadar rahatlıkla tek araçla ulaşımları sağlanıyor. ÜA26 hattı ile Şafak, Ünsal, Göçerler, Kepez Kaymakamlığı, Kepez Belediyesi, Kepez Devlet Hastanesi, Yeni Hal ve Altınova arasında ulaşım mümkün hale geldi. LF10 hattı ise Kültür Mahallesi, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi, Doğu Garajı, Laura, ve Güzeloba bölgesine erişim sağlayacak.

Yeni hatlar sevinç oluşturdu

Daha önce mahalleye sadece 30 dakikada bir Konuksever ve Teomanpaşa'ya kadar sefer yapan TCDA49A hattı hizmet veriyordu. Mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği düzenli ulaşım seferlerinin başlaması vatandaşlarda büyük sevinçle karşılandı. Şafak Mahallesi 5022 sokak sakinleri alkışlar eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine teşekkür etti.