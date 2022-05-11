Şafak Mahallesine Kepez Evi

Kepez Belediyesi'nin Şafak Mahallesi'ne kazandırdığı taziyelerin kabul edilebileceği ve sosyal etkinliklerin yapılabileceği Kepez Evi 16 Mayıs Pazartesi günü hizmete açılıyor.

Taziyelerin kabul edilebileceği ve sosyal etkinliklerin yapılabileceği Kepez Evi'nin ilki Şafak Mahallesine inşa edildi. Kepez Belediyesi'nin 16 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00'da hizmete açacağı Kepez Evi'ni, Başkan Hakan Tütüncü bürokratlarıyla beraber inceledi. Başkan Tütüncü'ye, Başkan Yardımcı Sabahat Adanır ve Park Bahçeler Müdürü Muhammed Ahmet Demirtaş eşlik etti. Şafak Evi'nin açılış için gün saydığını belirten Başkan Tütüncü, “Şafak Mahallesine bir sözümüz vardı. Güzel bir Şafak Evi yapacaktık. Yaptık ve açıyoruz. Bu Kepez Evi Mahallenin sosyalleşebileceği, taziyeler başta olmak üzere çeşitli etkinlikleri yapabileceği muhteşem bir buluşma noktası oldu. Komşu buluşmalarının yapılabileceği, belediyemize ait çeşitli sosyal aktivitelerin yapılabileceği, bu güzel Kepez Evi, hemşehrilerimize hayırlı olsun. Mahallelerimize yapmış olduğumuz en önemli çalışmaların başında mahallelerin sosyalleşebileceği ortamları oluşturmak geliyor“ dedi.

“Açılış 16 Mayıs'ta”

“İşte bu anlamda Kepez Evi bizim geliştirdiğimiz projelerden birisi” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Kepez Evi'ni başta Şafak Mahallesi olmak üzere çevre mahalleler en güzel şekilde kullanacaklar. Biz eserlerimizi var ederken, eserlerimizin özgün bir kimliğe sahip olmaları konusunda da büyük bir tizlik, büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu çalışmada onlardan birisi. Gelgeç bir mimari değil, sıradan bir yapı değil, kendi içerisinde bir felsefesi olan, bir kimliği olan bir mimari olsun istedik. Bizim geleneksel Antalya evlerinden izler taşıyan bir yapının burada var olmasının mahalleye de bir hoşluk katacağını, güzel bir portakal bahçesinin hemen yanı başında güzel bir ambiyans kazandıracağını düşündük. Geleneksel Antalya formunda yapmış olduğumuz Kepez Evi'mizi Şafak Mahallemize 16 Mayıs'ta armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.