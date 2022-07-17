Safari araçları denetlendi

Antalya'nın doğal güzelliklerini görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak talep ettikleri safari araçları jandarma ekipleri tarafından denetlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca planlanan özel denetim çerçevesinde turizm bölgelerinde Antalya'nın doğal güzelliklerini görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak talep ettikleri safari araçlarda bulunan güvenlik sistemleri kontrol edildi. Denetimlerde, özellikle araçlarda bulunması zorunlu emniyet kemeri sistemleri, uygunluk belgeleri, sigorta, muayene, izin belgeleri gibi konular kontrol edildi.

Toplamda 45 aracın kontrolü yapılarak araçları kullanan sürücülere dikkat etmeleri gerekli hususlar, hız kuralları ve genel trafik kuralları hakkında eğitimler verildi.