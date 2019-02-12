Safari rehberinin feci ölümü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Quad Safari turunda önünden geçen turistleri kaydetmek için uçurumun kenarında ATV'sinin üzerinde duran tur operatörünün aracı kayarak 20 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Tur operatörü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Manavgat'a bağlı Bucak Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada Quad Safari rehberliği yapan Önder Ertokmaç (48), Bucak Şeyhler Mahallesi Manavgat Irmak kenarından turistlerle birlikte tura çıktı. Yer Köprü mevkiinde yolun kenarında durarak tura katılan turistlerin fotoğrafını çeken Ertokmaç'ın arkalarından gelmediğini gören kafiledekiler dönüp aramaya başladı. Ertokmaç'ın fotoğraf çektiği yerde, uçurum kenarında aşağıya doğru izler gören kafile hemen durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri Ertokmaç'ın 20 metreden aşağıya motorla birlikte düştüğünü, aracın bulunduğu yerden de 13 metre su içerisinde sürüklenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Ertokmaç'ın cenazesi kurtarma ekipleri tarafından sedyeye bağlanarak yukarı çıkarıldı.

Manavgat Devlet Hastanesine getirilen Önder Ertokmaç'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.