Antalya'nın Kumluca ilçesinde ameliyat olan kadının safra kesesinden 311 adet taş çıktı.

Edinilen bilgiye göre, şeker hastası olan ve rutin kontrol için doktora giden 66 yaşındaki Durkadın Hoyrazlı'ya ultrason muayenesinde safra kesesinde taş olduğu belirtilerek ilerleyen zamanlarda kendisine rahatsızlık verebileceği bu nedenle ameliyat olması önerildi. Özel Medikum Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ramazan Sarıbay tarafından laparoskopik cerrahi yöntemiyle ameliyat edilen kadının safra kesesinden 311 adet taş çıkartıldı.

2 saat süren ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ramazan Sarıbay, hekimlik hayatında çok sayıda safra kesesi ameliyatı gerçekleştirdiğini ama ilk defa bir hastanın safra kesesinden 311 adet taş çıkmasının kendisini şaşırttığını söyledi.

Ameliyatta hastanın safra kesesini de aldıklarını hatırlatan Sarıbay, "Safra kesesi rahatsızlıkları çoğu zaman hastalara rahatsızlık vermeyebiliyor. Birçok hastamız safra kesesinde taş olduğunu tesadüfen, başka bir rahatsızlık sonucu hastaneye geldiğinde öğreniyor. Bu hastamızda aynı şekilde şeker rahatsızlığı için kontrol amacıyla gelmişti. Hastanın yaşı, mevcut rahatsızlığı ve safra kesesinde bulunan taşların küçük olması nedeniyle safra kanalına düşerek tıkanıklık riski oluşturmaması için hastamıza ameliyat önerdik. Başarılı geçen ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu, kendisini taburcu ettik" dedi.

Safra kesesi rahatsızlıklarının tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde hayati risk oluşturacak durumları ortaya çıkarabildiğini hatırlatan Sarıbay, özellikle safra kanalının taşlar nedeniyle tıkanmasının karaciğerin işlevinin bozulması, pankreas rahatsızlıkları gibi çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini bundan dolayı safra kesesi rahatsızlıklarının dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

Safra kesesinden 311 adet taş çıktığını ameliyat sonrası öğrendiğinde çok şaşırdığını ifade eden Durkadın Hoyrazlı da kendisinin bugüne kadar safra kesesiyle ilgili bir rahatsızlık yaşamadığını söyledi.

Diyabet hastası olduğundan rutin kontrol için doktora gittiğini belirten Hoyrazlı, "Doktorum safra kesesinde taş olduğunu ve hem yaş hem de diyabet hastası olmam nedeniyle ameliyat olmamı önerdi. Ben de kabul ettim, ameliyat sonrası 311 adet taş çıkarttıklarını söylediler. Taşları gördüğümde çok şaşırdım. Şimdi sağlıklıyım, doktoruma teşekkür ediyorum" diye konuştu.