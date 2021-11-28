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Sağanak yağış, seraların tahliye kanallarını tıkadı

Antalya’nın Kumluca İlçesinde bugün sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış seraların arasındaki sel tahliye kanallarının tıkanması nedeniyle sel sularının yükselmesine sebep oldu.

Antalya'nın Kumluca İlçesinde bugün sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış seraların arasındaki sel tahliye kanallarının tıkanması nedeniyle sel sularının yükselmesine sebep oldu.


Yılın ilk yağmuru olması nedeniyle dere yatakları ve kanallara bırakılan atıklar sel suları ile birlikte sürüklenip menfez ve büz girişlerini tıkadı. Menfez ve büzlerin atıklar tarafından kapatılması sonucu ilçeye bağlı Karşıyaka, Kum, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde bazı seralara sel sularının girmesine sebep oldu. Sel sularının seralara ve evlere zarar vermemesi için ASAT ve belediye ekipleri iş makineleri ile menfez girişlerindeki atıkları temizledi.


Ekiplerin çalışması ile ciddi bir zararın olmadığını belirten Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, "Havalar uzun süredir kurak geçiyordu. Çok şükür yağmurlarımız yağdı. Her yıl olduğu gibi vatandaşlarımız kurak havalarda sanki hiç yağmur yağmayacak, sel olunmayacak gibi dere yataklarına ve seraların arasındaki kanallara atık bırakıyorlar. Sel suları atıkları sürüklüyor. Menfez girişlerine gelen atıklar tıkanmalara sebep oluyor. Yağmur aşırı olsa ciddi zararlar doğurabilirdi. Tüm çiftçilerimizi bu konuda uyarıyorum" dedi.

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