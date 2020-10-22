İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağanak yağmur altında iç ısıtan anlar

Antalya’da dün etkili olan sağanak yağmurda açık alanda kalan sokak köpeği, bir genç tarafından şemsiyeyle korumaya alındı.

Antalya'da dün etkili olan sağanak yağmurda açık alanda kalan sokak köpeği, bir genç tarafından şemsiyeyle korumaya alındı. Köpeğin yanına oturarak şemsiyesini açıp dakikalarca başında bekleyen gencin hareketi soğuk havada içleri ısıttı.


Dün kenti etkisi altına alan ve ağaçların yıkılmasına sebep olan fırtına ve sağanak yağmur sırasında açık alanda kalan bir sokak köpeğinin yardımına koşan genç, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Yağmur altında bir sitenin duvarının dibine sığınan sokak köpeğini gören genç, şemsiyesini alıp köpeğin yanına geldi ve dakikalarca onu yağmurdan korumaya çalıştı. Köpeğin yanına diz çöküp bekleyen ve şemsiyesiyle köpeğin ıslanmasını engelleyen genç, yağmur dininceye kadar yanından ayrılmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.