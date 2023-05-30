Sağanak yağmur ve fırtına ağaç devirdi

Antalya'nın merkez Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan Kurşunlu Şelalesi yolu üzerinde şiddetli yağan yağmura dayanamayan ağaç kırılarak yola devrildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 15.30 civarında başlayan ve sağanak yağmur, şiddetini artırarak devam etti. Kurşunlu Şelalesi güzergahı yol üzerindeki ağaç, yağan yağmurun ağırlığıyla gövdeden kırılarak yola devrildi. Ağacın devrildiği anda yoldan araç geçmemesi olası bir kazayı önlerken, yoldan geçen araçlar zor anlar yaşadı.