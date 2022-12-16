Sağlık çalışanları geleneksel futbol turnuvasında buluştu

si düzenlenen Antalya Sağlık Çalışanları 21. Geleneksel Futbol Turnuvasının 21.Şampiyonu Finalde rakibi Antalya SGK takımını 4-2 mağlup eden Tıp Fakültesi Emergency oldu. Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu turnuva 2.si olurken 3.lük karşılaşmasında rakibi Atatürk Devlet Hastanesi takımını 6-2 mağlup eden Orange Athletic takımı turnuva 3.sü oldu.

Futbol turnuvasının sponsorlarından OFM Antalya Hastanesi İşletme Müdürü Ahmet Mençi, turnuvaya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Sporu ve sporcuyu destekleyen çalışmaların daima yanında olduklarını dile getiren Mençi, “ Antalya'nın önde gelen sağlık kuruluşu olarak bizler her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen çalışmalar içerisinde olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Takımlarımız turnuva boyunca kıyasıya mücadele ettik. Onların heyecanına ve başarılarına ortak olmak bizim içinde oldukça mutululuk verici bir durum. Tüm takımlarımızı gösterdikleri üstün performanstan dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Antalya Sağlık Çalışanları 21.Geleneksel Futbol Turnuvasında 21.Şampiyonluk için Tıp Fakültesi Emergency ile Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu karşı karşıya geldi. Eski FİFA Kokartlı İlhami Kaplan'ın yönettiği final karşılaşmasında Tıp Fakültesi Emergency rakibi Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu takımını 4-2 mağlup ederek 21.Geleneksel Futbol Turnuvasının Şampiyonu oldu. Tıp Fakültesi Emergency takımı Şampiyonluk Kupasını ve Madalyalarını Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Beyazıt Ablay'ın elinden aldı. Turnuva 2.si Antalya SGK takımı kupa ve Madalyalarını İl SağlıkMüdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hilmi Şefik Cambolat'ın elinden aldı.

3.lük karşılaşmasında Orange Athletic ile Atatürk Devlet Hastanesi karşı karşıya geldi. Orange Athletic takımı Atatürk Devlet Hastanesi takımını 6-2 mağlup ederek Turnuvanın 3.sü oldu. Orange Athletic takımı 3.lük kupasını ve madalyalarını Fifa Kokartlı Hakem İlhami Kaplan'ın elinden aldı. Antalya Sağlıkspor Kulübünün Ana sponsoru olan OFM Hastanesi'nin İşletme Müdürü Ahmet Mençiye Antalya Sağlıkspor Kulübü Başkanı Arif Oktaroğlu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Turnuvaya İlçelerden katılan Elmalı Devlet Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi ve Korkuteli Devlet Hastanelerine Onur Ödülü verildi. Turnuvanın En Centilmen Takımı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olurken en centilmen oyuncu Okan Çakar oldu. Turnuvanın Gol Kralı Mehmet Özyörük, Turnuvanın en iyi kalecisi Mustafa İnat ve Turnuvanın en iyi antrenörü Emine Müberra Uçar oldu.