İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanları ve polis istiklal Marşı'nı birlikte okudu

Antalya’nin Serik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türkiye genelinde saat 21:00’de okunan İstiklal Marşı’na sağlık çalışanları ve emniyet güçleri birlikte eşlik etti.

Antalya'nin Serik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türkiye genelinde saat 21:00'de okunan İstiklal Marşı'na sağlık çalışanları ve emniyet güçleri birlikte eşlik etti.


Serik'te bu özel günde İstiklal Marşı Belediye hoparlörlerinden çalındı. Bu sırada Serik Devlet Hastanesi'nde gorevli olan sağlık çalışanları, görevleri gereği hastanede bulunan polis ve jandarma ile hastane önüne çıkıp İstiklal marşını sosyal mesafeyi gözeterek birlikte okudular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.