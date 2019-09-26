Sağlık çalışanlarına uyum eğitimi verildi

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, hastanede yeni göreve başlayan hemşire, laborant ve sağlık memuru çalışanların hastaneye ve bölgeye kolay adapte olmasına büyük önem verildiğini kaydetti. Kurt, işe yeni başlayan personelin, hastane ve görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, hastanenin kurum kültürünü, genel kurallarını ve uygulamalarını aktarmak için oryantasyon (genel uyum) eğitimi ve gezileri düzenlendiğini ifade etti.

Oryantasyon eğitimi ve gezilerinin eğitim komitesi, eğitim hemşiresi, oryantasyon eğitim sorumluları ve tüm hastane çalışanları tarafından verildiğini ifade eden Kurt, "Yeni çalışma arkadaşlarımıza verilen eğitimde hastanemizin tanıtımı, hastanemizin fiziki yapısı, hastanemizde sunulan hizmetler, hastanemizin yönetim yapısı ve yöneticiler, hastanemizin çalışma koşulları, izinler, hastanemize ulaşım, hastanemizin iletişim bilgilerini kapsayan bilgiler aktarılmaktadır" dedi.