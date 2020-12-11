İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanlarının çocuklarına ücretsiz kreş

Covid-19 vaka sayısının yüzde 100 artış gösterdiği Antalya’da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hastanelerin pandemi servislerinde görev yapan ve Muratpaşa’da ikamet eden sağlık çalışanlarının 3-6 yaş arası çocuklarına kreş hizmeti vereceklerini açıkladı.

Covid-19 vaka sayısının yüzde 100 artış gösterdiği Antalya'da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hastanelerin pandemi servislerinde görev yapan ve Muratpaşa'da ikamet eden sağlık çalışanlarının 3-6 yaş arası çocuklarına kreş hizmeti vereceklerini açıkladı. Başkan Uysal, bu hizmetten yararlanmak isteyen sağlık çalışanlarının 20 Aralık'a kadar belediyeye başvurmasının yeterli olacağını kaydetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın covid-19 vaka sayısının yüzde 100 artış yaşadığı iller arasında işaret ettiği Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, hastanelerin pandemi servislerinde görev alan sağlık çalışanlarının çocuklarına kreşlerinde bakım hizmeti verecek.


Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, pandeminin hayatı sıkıştırıp, daralttığını belirten Başkan Uysal, “Mümkün olduğu kadar dayanışma içinde, sorunları ve çözümleri paylaşarak ilerlememiz lazım” dedi. Muratpaşa Belediyesi olarak Türkiye'de ilk vakanın doğrulandığı mart ayından bugüne ‘Komşu Dayanışma Sistemi', ‘İmece Tablet Kampanyası' gibi çalışmalarla toplumsal dayanışma ağlarını kurmak ve geliştirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, şimdi de sağlık çalışanlarının çocukları için bir çalışmaya başlayacaklarını söyledi.


Başkan Uysal, hastanelerin pandemi servislerinde görev yapan ve Muratpaşa'da ikamet eden sağlık çalışanlarının çocuklarına, özellikle vaka artışının yüzde 100 oranında gerçekleştiği bir dönemde Muratpaşa Belediyesi'nin kreşlerinde bakmak istediklerini söyledi.


Salgınla en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarını bir nebze de olsa rahatlatmayı amaçladıklarını belirten Başkan Uysal, kreş hizmetinden yararlanmak isteyen sağlık çalışanlarının 20 Aralık'a kadar belediyeye, dilekçeyle ya da 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden başvurmasının yeterli olacağını kaydetti. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak oluşabilecek talebi karşılayacak altyapıya sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.