Sağlık çalışanlarının promosyonları yarından itibaren yatmaya başlayacak

Antalya'da sağlık çalışanlarının 25 bin 200 TL promosyon parası peşin olarak yarından itibaren yatmaya başlayacak.

Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası'yla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Yetkili sendika olarak Sağlık-Sen Antalya Şubesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ziraat bankası arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 25 bin 200 TL peşin olarak yarından itibaren çalışanların hesaplarına yatmaya başlayacağı bildirildi.

Bin 800 TL para puan 15 Ocak 2023 tarihinde hesaplara geçeceği, ardından ise 6. ayda 1000 TL 12. ayda 1000 TL daha para puan olarak hesaplara aktarılacağı öğrenildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Anlaşmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yoğun gayretlerinden dolayı Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. İsmail Başıbüyük'e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.