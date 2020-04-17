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Sağlık ekipleri bayılan sürücüye önce maske taktı, sonra müdahale etti

Antalya’da aracı seyir halindeyken baygınlık geçiren maskesiz sürücü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'da aracı seyir halindeyken baygınlık geçiren maskesiz sürücü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Olay, saat 12.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DRJ 03 plakalı aracıyla cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen Murat Türkoğlu (27), bir anda fenalık geçirdi. Aracını bir müddet sürmeye devam eden Türkoğlu, kısa süre sonra baygınlık geçirdi. Aracın cadde üzerinde durması üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, maske takmadığı gözlenen Türkoğlu'na ilk olarak maske taktı, ardından ilk müdahalede bulundu. Polis ve sağlık ekipleri yardımıyla ambulansa alınan Türkoğlu, hastaneye kaldırıldı.


Sürücünün o anlarına şahit olan vatandaşlardan Hakkı İnal, “Kavşaktan bu tarafa doğru geliyordu. Yolu ortalamıştı. Arkadaki araçlar kornaya basıyordu ve yol vermiyordu. Buraya kadar geldi ve baygınlık yaşayınca durdu araba. Polis ve sağlık ekipleri geldi” dedi.


Çevredekilerin evlerinden merakla izlediği olay sonrası, trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi.

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