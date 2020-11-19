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Sağlık ekiplerinin yol kenarında bulduğu yaşlı adam kurtarılamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sağlık ekipleri tarafından yol kenarında hareketsiz bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlık ekipleri tarafından yol kenarında hareketsiz bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hacet Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sağlık ekipleri ambulansla seyir halindeyken yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine ekipler ambulansa aldıkları isminin Bayram Köse (70) olduğu öğrenilen kişiyi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Köse doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Köse'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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