Sağlık Müdürü Hülür: "İntihar 15-35 yaş arası ölümlerde ilk üç sırada"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 40 saniyede bir kişi intihar etmektedir. Ebeveynlerin çocuk ve gençlerle paylaşmayı öğrenmesi, onlarla iyi iletişim kurabilmeleri, çocuklarını tanımaları, onları dinlemeyi öğrenmeleri ve çocuklarının okul durumlarını, arkadaşlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 10 Eylül Dünya intiharı Önleme Günü vesilesiyle açıklamada bulundu. Hülür, intiharın tek bir nedeni olmayan, biyolojik, genetik, psikolojik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerin kompleks bir etkileşimi sonucu meydana gelen, psikolojik olarak rahatsız olan kişinin istemli olarak yaşamına son vermesi olup kendisine yönelik bir saldırganlık hali olduğunu ifade etti. İntihar genetik, psikolojik, sosyal, kültürel ve diğer risk faktörlerinin bir araya gelmesinin, bazen de travma ve kayıp deneyimleriyle birleşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Hülür, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 40 saniyede bir kişi intihar etmektedir. 15-35 yaş arası kişilerin ölüm nedenleri arasında ilk üç sırada bulunmaktadır. İntihar eğilimi, depresyon, kişiler arası sorunlar, maddi ve manevi kayıplar, yalnızlık, düş kırıklığı, utanç, suçlu bulunma, aşağılanma, başarısızlık, reddedilme gibi birçok risk faktörü, ruhsal hastalıklarla birlikte artabilir. İntihar girişiminde bulunan insanların en az yüzde 70'i girişimde bulunmadan önce niyetlerine dair bazı ipuçları verirler. Yaşadıkları olumsuzluklar, mutsuzluk, çaresizlik, umutsuzluk içerisinde genellikle anlaşılabilmek ve yardım alabilmek için çağrılarda bulunurlar. Ailelerden, arkadaşlardan ve profesyonellerden yardım arayışına girilen bu dönemlerin saptanması ve bu kişilere destek sağlanması olmak onlar için hayat kurtarıcıdır" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarınızla konuşun"

İntihar konusunda ailelerin, çocuk ve gençlerle ilişkilerinde dikkat etmesi gereken hususlar olduğunun altını çizen Hülür, "Ebeveynlerin çocuk ve gençlerle paylaşmayı öğrenmesi, onlarla iyi iletişim kurabilmeleri, çocuklarını tanımaları, onları dinlemeyi öğrenmeleri ve çocuklarının okul durumlarını, arkadaşlarını takip etmeleri önem arz etmektedir. Gençlik sorunları yaşayan aileler suçlu aramak yerine; kendilerini sorgulamak ve sorunu çözmek için sorumluluk almak zorundadırlar. Çocuğun kendisini ifade etmesine izin vererek güven duygusunu hissetmeleri sağlanmalıdır. Sevgi dolu bir ortam ve paylaşım, ona değerli olduğunu hissettirme, sorunlarını çözme fırsatı verme önemli adımlardır. Ebeveynlerin çocuğun sorunlarını büyümeden ve önemseyerek ele almasında büyük yarar vardır. Çocuklarınızla konuşun, onlara zaman ayırın ve onları dinleyin. İntihara meyilli kişilerin, aile hekimlerine, sağlıklı hayat merkezi, hastane veya en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri oldukça önemlidir" mesajını verdi.