Sağlık Müdürü Hülür'den Korona virüs testinde bireysel başvuru uyarısı

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hünür, Antalya'da yapılmaya başlanan Korona virüsle testiyle ilgili vatandaşların kişisel müracaatlarının alınmayacağını sadece hastanelerden gelen numunelerin değerlendirileceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 Korona virüs hattını araması gerektiğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya'da Halk Sağlığı Laboratuvarının dün itibariyle Korona virüs testi yapmaya başladığını hatırlattı. Hülür, " Laboratuvarımız sadece hastanelerden gelen numuneleri çalışacağından vatandaşlarımız bireysel olarak başvuramayacak” dedi. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Korona virüs belirtileri olup, kendisini hasta hissedenlerin öncelikle Sağlık Bakanlığı iletişim hattı olan 184'ü aramaları gerektiğini belirterek, ilgili uzmanların hastaları en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirdiğini ifade etti. Hülür, "Kişi sağlık kuruluşunda muayene oluyor ve şüpheli bir durum varsa burun ve boğaz numunesi alınarak İlimiz Halk Sağlığı Laboratuvarına ulaştırılıyor. Antalya'da hizmet vermekte olan Halk Sağlığı Laboratuvarımız dün itibariyle Korona virüs testi yapmaya başladı. Sonuçlar ortalama 5 saatte çıkıyor. Numunenin artık Ankara'ya gitmesine gerek kalmadı. İlimizdeki kamu, özel ve üniversite hastanelerimizden gelen her numune burada çalışılacak. Laboratuvar, 7/24 hizmet verecek şekilde görevlendirildi. Laboratuvarımız sadece hastanelerden gelen numuneleri çalışacağından vatandaşlarımız bireysel olarak başvuramayacak” dedi.