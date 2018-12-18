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Sağlık Personeline Acil Müdahale Eğitimi

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği, Antalya’da bulunan özel personeline acil müdahale eğitimi verildi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği, Antalya'da bulunan özel personeline acil müdahale eğitimi verildi.


Döşemealtı'ında bulunan Özel Şelale Termossos Hastanesi personeline Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından ”Kardiyopulmoner Resüsitasyon (kalp masajı, kalp ciğer canlandırması) ve EKG ve İleri yaşam desteği” konularında eğitim verildi. 3 uzman tarafından 24 sağlık personeline verilen eğitimlerde suni solunum, kalp masajı, kalp ciğer canlandırması gibi hayati acil müdahale teknikleri anlatıldı. Bu alandaki uluslararası kılavuzların referans alındığı ve en güncel bilgilerin anlatıldığı eğitimde sağlık personelleri en yeni bilgilerle donatıldı.

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