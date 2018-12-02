Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk:

Kuluöztürk, “3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak kutlanması elbette ki çok önemli, ancak engelli vatandaşlarımızı sadece yılda bir gün hatırlamak ve sonrasında unutmak doğru bir yaklaşım değildir. Sendika olarak engelli komisyonumuzun projeleri ile engelli vatandaşlarımız gibi hissetmeyi, onların derdine ortak olmayı, ihtiyaçlarını dönem dönem karşılamayı sosyal sorumluluk olarak kabul ediyoruz” dedi.

Onlar gibi hissettik

Bu yıl “Engel Tanımaz Aşarız” sloganı ile gerçekleştirdikleri projede toplumda bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Sinan Kuluöztürk, Engelli vatandaşlarla spor müsabakasında karşı karşıya gelerek, yeşil sahada nasıl azimle, hırsla mücadele ettiklerine şahit olduklarını söyledi. Kuluöztürk, “Ampute takımına karşı koltuk değnekleri ile bir süre aynı şartlarda rekabet ettik. Zoru nasıl başardıklarına şahit olduk. Kardeşlerimiz engellerine rağmen kupayı kazandı. Aslında onlar bizlere hayatta hiçbir şeyin engel olmadığını, başarının azim ve gayretle olabileceğini gösterdiler. Biz de onların alınlarından öptük, onurlandırdık.” dedi.

Birlikte nefes alıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2011 yılında yayınlanan Engellilik Raporu'nda, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine karşılık gelen 1 milyardan fazla insanın engelli olduğunu aktaran Kuluöztürk, Türkiye'de bu sayının ülke nüfusunun yüzde 13'üne tekabül ettiğini hatırlattı. Yaşamın bir çok alanında engeller ile karşılaşan engelli bireylerin farkına varılması ve onlarla birlikte nefes aldığımızın unutulmaması gerektiğinin altını çizen Sağlık Sen Şube Başkanı Kuluöztürk şöyle konuştu: “Hayata engelli başlamak veya devam etmek bir tercih değil, sonuçtur. Engellilik, insanların kendisinin seçmediği ve hayatın değişmez bir gerçeğidir. Bu gerçeklik, hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Hepimizin bir engelli adayı olduğu unutulmamalı, Engelliler yardıma değil, şefkate muhtaçtır. Engellilerin de, hayatlarını sürdürebilmeleri için, çalışmaları ve gelir sağlamaları gerekir. Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımıza yönelik, özel sektördeki pozitif ayrımcılık alanları genişletilmeli, kamu desteği artırılarak engelli istihdamı bir mağduriyet olarak görülmekten çıkarılmalıdır ve Aynı zamanda gündelik hayatta yaşamlarını kolaylaştırıcı tedbirler arttırılmalıdır”