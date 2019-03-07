Sağlık sektöründe çalışan kadınların zor şartlara rağmen vazifelerini aksatmadan sürdürdüklerini belirten Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen'in kadınların sorunları ve bunların çözümü için yıllardır mücadele verdiğini kaydetti.

Araştırma fayda sağladı

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık sektöründe çalışan 500 bine yakın çalışanın yüzde 60'ından fazlasını oluşturan kadınların iş hayatına girdiklerinde mobbing, taciz ve ağır çalışma şartları ile mücadele ederken, ucuz işgücü olarak görülmeleri gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kuluöztürk, Sağlık Sen'in Türkiye genelinde 30 ilde 1360 kadın çalışanın katılımı ile gerçekleştirdiği “Sağlıkta Kadın Çalışan ve Sorunları Araştırması”nın sorunların tespiti ve çözümü açısından ciddi fayda sağladığını aktardı.

Kendilerinden taviz veriyorlar

Kuluöztürk, "Sürekli kendinden taviz veren emektar kadınlarımız için çeşitli faaliyetlerin ya da organizasyonların sağlanması, çalışma koşullarında iyileştirme ve nöbet sayılarında ve çalışma saatlerinde yapılacak düzenlemeler, ekonomik olarak daha iyi imkanlara sahip olmaları için yapılacak çalışmalar, doğum ve çocuk izinlerinde sağlanacak artış, kreş imkanları gibi sağlanacak pozitif ayrıcalıklar, sağlıkta kadın çalışanların yaşam kalitelerini ve memnuniyetlerini artıracak, kadınlarımızı insanca yaşam kriterlerine bir adım daha yaklaştıracak ve kaliteli, etkili hizmet sunumunda fayda sağlanacaktır" dedi.

"İyi bir anne sağlam gelecek demek"

8 Mart'ın doktoruyla, ebesiyle, hemşiresiyle ve diğer tüm sağlık sektöründe çalışan personeli ile insanların en mahrem duygularına, yaşantılarına şahitlik eden, onların acılarını saran ve paylaşan, empati kurabilen, hassasiyetle yaklaşan kadınların günü olduğunu belirten Başkan Kuluöztürk sözlerini şöyle noktaladı: "Nöbet usulü çalışmak herkesin yatağına giderken onların hastane koridorlarında yankılanan ayak sesleri, çocuğu hasta iken gidip de başka yüreklere merhem olması, bu özveriden başka bir şey değildir. İyi bir anne ve iyi bir eşin sağlam bir gelecek ve medeniyetin teminatıdır. Bu vesile ile daha güzel ortamlarda ve şartlarda çalışabilmeleri dileğiyle cefakar ve fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum"