Sağlık-Sen Antalya Şubesi'nde, Kuluöztürk güven tazeledi

Sağlık-Sen Antalya Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Sinan Kuluöztürk güven tazeledi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurula; AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve genel başkan yardımcıları, diğer Sağlık-Sen şube başkanlarının yanı sıra sendika üyeleri katıldı. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Sinan Kuluöztürk, 162 delegenin, 148'inin desteğini alarak yeniden başkan seçildi.

Başarılı bir genel kurul geçirdiklerini dile getiren Kuluöztürk, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

İlk günkü gibi aynı şevkle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kuluöztürk, "Yaptığımız mücadele hak ve adalet mücadelesidir. Bu mücadele milletin değerlerini yüceltme, milletin kutsallarını yaşatma mücadelesiydi. Bu mücadele büyük Türkiye mücadelesiydi. Bu dava bilinciyle sendikamızı tanıtmak, davamızı anlatmak, bu mücadeleye yeni üyeler kazandırmak için Antalya'nın tüm sağlık kurumlarına ziyaretlerde bulunup çalışmaya başladık. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadık, karamsar olmadık. Direndik, sabırsız olmadık, mücadele ettik. Rüzgara göre yön değiştirirsek, kalıba göre şekil alırsak, ilke tanımazsak, çizgi tanımazsak bu mücadeleyi kazanamazdık. Durmadan yorulmadan aşk ile inandığımız davayı anlattık. 'Emanetiniz emanetimizdir' sloganıyla yürüdüğümüz bu kutlu davada başarı dolu yılları geride bıraktık. Önümüze gelen tüm engelleri aşıp, göğsümüzü siper edip üyelerimizin emanetini koruduk. Bir zamanlar hayal edilmesi bile imkansız olanları, hep birlikte başardık. Hala yapılacak çok iş, atılacak çok adım var. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Bir ve beraber olarak kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var” diye konuştu.