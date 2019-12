Sa?l?k-Sen otizmin fark?nda

Sa?l?k-Sen Antalya ?ubesi Gen?lik ve Kad?n Kollar? komisyonlar?nca organize edilen ?Sa?l?k-Sen Otizm'in Fark?nda? etkinli?i yo?un kat?l?mla ger?ekle?ti. Etkinli?e Sa?l?k-Sen Antalya ?ube Ba?kan? Sinan Kulu?zt?rk, Antalya Aile ?al??ma ve Sosyal Hizmetler ?l M?d?r? Abdullah ?al??kan, Akdeniz Otizm Spor Kul?b? Derne?i Ba?kan? Demet ?ileli, otizmli ?ocuklar ve aileleri kat?ld?. Yakla??k 250 ki?inin kat?ld??? etkinlikte, otizmli ?ocuklar?n istekleri do?rultusunda haz?rlanan hediyeler kendilerine takdim edildi. Ayr?ca animasyon ekipleri, mini golf turnuvas? ve canl? m?zikle e?li?inde ?ocuklar?n aileleriyle mutlu anlar ya?amalar? sa?land?.

"Karde? Aile Projesi?

Etkinlikte konu?an Sa?l?k-Sen Antalya ?ube Ba?kan? Kulu?zt?rk, sendikalar?n?n otizmin fark?nda oldu?unu belirtti. Otizmli ?ocuklar?n topluma kazand?r?lmas? i?in e?itim sisteminde k?kl? de?i?ikliklere gidilmesinin ?nemli oldu?una dikkat ?eken Ba?kan Kulu?zt?rk, beklenen ad?mlar?n bir an ?nce at?lmas? ?zerinde durdu. Bu noktada, sendika olarak ?al??malara ba?lad?klar?n? dile getiren Kulu?zt?rk, otizmli aileleri sevindiren bir projenin de m?jdesini verdi. Sa?l?k-Sen Antalya ?ubesi taraf?ndan haz?rlanan ?Karde? Aile Projesi?nin ?n?m?zdeki g?nlerde hayata ge?irilece?ini ifade eden Kulu?zt?rk, sendikalar?n?n her zaman otizmli ?ocuklar?n ve ailelerinin yan?nda oldu?unu s?yledi. Kulu?zt?rk, ?Sa?l?k-Sen olarak otizmin fark?nday?z ve bu g?zel ?ocuklar?m?z? sadece y?l?n belirli g?n ve haftalar?nda anmayaca??z. Otizmlilerin her zaman yan?nda oldu?umuzu onlara hissettirmek ad?na ?Karde? Aile Projesi'ni hayata ge?iriyoruz. Proje kapsam?nda, her sendika ?yemizle bir otizmli ailemizi karde? aile yapaca??z. ?yelerimiz ve karde? aileleri her ay, en az bir kez olmak ?zere bir araya gelecekler ve bu bulu?mada otizmli karde?lerimizin g?n?llerince vakit ge?irmesi sa?lanacak. Otizmli karde?lerimize sendikam?z?n kap?s? her zaman a??kt?r. Otizmliler yaln?z de?ildir, Sa?l?k-Sen olarak her zaman yanlar?nday?z? diye konu?tu.

Otizm konusunda fark?ndal?k olu?turulmas?n?n ?nemine de de?inen Kulu?zt?rk, ?Otizmli ?ocuklar?m?z?n ve ailelerinin ya?ad??? s?k?nt?lar?n fark?nday?z. Onun i?in otizm konusunda fark?ndal?k olu?turmak ?ok ?nemli bir husus. Otizmli ?ocuklar?m?z?n, di?er ??renci velileri taraf?ndan okullardan g?nderilmek istenilmesi gibi ?z?c? olaylara ?ahit oluyoruz. E?er otizm konusunda bir fark?ndal?k olu?turulursa insanlar otizmli bireylerin ve ailelerinin s?k?nt?lar?n? anlayabilirse bu tarz ?z?c? olaylarla kar??la?mayaca??m?z? d???n?yorum? dedi.

Etkinlik i?in Sa?l?k-Sen Antalya ?ube Ba?kan? Sinan Kulu?zt?rk ve ekibine te?ekk?r ederek konu?mas?na ba?layan Akdeniz Otizm Spor Kul?b? Derne?i Ba?kan? Demet ?ileli ise ?Bizler toplum taraf?ndan anla??lmak istiyoruz. Otizmli bireyler olarak devletimizden ya??tlar?m?zla e?it haklarda olmay? talep ediyoruz. Bu y?zden kanser ve diyabetten daha h?zl? artan otizme her f?rsatta dikkat ?ekiyoruz? ifadelerini kulland?.