Sağlık-Sen'den anlamlı kermes

Sağlık-Sen Antalya Şubesi Kadın Komisyonu tarafından Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü bahçesinde kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi. 1 gün süren kermeste elde edilen gelir Antalya'da yaşayan kimsesiz çocuklara harcanacak.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, kermes alanını ziyaret etti. Kuluöztürk, sendikanın bugüne kadar fakir fukaranın, kimsesizlerin, engellilerin ve yardıma muhtaç kesimlerin her daim yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini belirtti.

“Sadece ücret sendikacılığı değil”

Sağlık çalışanları ve vatandaşların kermese gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkürler eden Kuluöztürk, bu kermese yapılan katkı ile 1 çocuğun bile hayata tutunmasının kendileri açısından paha biçilemez bir mutluluk olduğunu söyledi. Kuluöztürk, "Türkiye'de sendikacılık sadece ücret sendikacılığı değildir, 1 milyonu aşkın Memur Sen Konfederasyonu ve Türkiye'de 250 bin, Antalya'da 7 bin 500 üyesi ile Sağlık-Sen, yetimler, fakir fukaralar, sevgiye şevkate muhtaç yavrularımız ve engelli vatandaşlarımız için sosyal sendikacılık yönünü ısrarla öne çıkarıp projeleri hayata geçirmektedir. Bu kapsamda Antalya'da Onkoloji hastası çocuklarımızın yüzlerini güldürmek, hayallerini gerçekleştirmek üzere dilek ağacı projesini uyguladık. Hediyelerle yaşama tutunmalarını sağladık. Engelli kardeşlerimize onlar gibi hissederek, hayatlarını kolaylaştırmak için ‘sizden farkımız yok, herkes engelli adayıdır' diyerek kucak açtık. Ramazan aylarında 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' hadisinden hareketle durumu iyi olmayan ailelerin kapısını çalıp destekte bulunduk. Geçtiğimiz günlerde cinsel istismara uğramış çocukların barındığı Destek Evi'nde onların hayata sımsıkı sarılmaları, aydınlanmaları için kütüphane oluşturduk” dedi.