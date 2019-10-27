Sağlık Sen'den, cennet koyuna temizlik

Sağlık Sen Antalya Şubesi, “Sağlık Sen ile Temiz Bir Çevre” etkinliği kapsamında Kemer ilçesinde yer alan Alacasu Cennet Koyu'nu temizledi.

Koyda yapılan temizliğe sendikanın Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, yönetim kurulu ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Sağlık Sen olarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinliğe imza attıklarını aktaran Başkan Kuluöztürk, “Sendika olarak her alanda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Alacasu Cennet Koyu'nda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, bu konuda farkındalık oluşturmak için, ‘Sağlık Sen ile Temiz Bir Çevre' etkinliği gerçekleştirdik” dedi.

“Etkinliğimize 7'den 70'e bir katılım sağladık”

Kuluöztürk, “Amacımız doğayı elimizden geldiği kadar temizleyip yarınlara güzel bir doğa bırakmak. Etkinliğimize 7'den 70'e bir katılım sağladık ve eldivenlerimizi takıp çöp poşetleri eşliğinde hem koyu hem de koyun bitişiğindeki ormanlık alanda temizliğimizi gerçekleştirdik. Bizler için gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir deniz, bir sahil ve doğa bırakmaktan daha sevindirici ne olabilir ki” diye konuştu.

Vatandaşlar da destekledi

Sendikanın gerçekleştirdiği çevre etkinliğine koyda bulunan bazı vatandaşlardan da destek geldi. Kimi vatandaşlar sendika üyelerine alkışlarla destek olurken, kimi vatandaşlar da ellerine çöp poşeti alarak temizliğe ortak oldular.