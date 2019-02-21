Sağlık-Sen'den döner sermaye sistemi değişsin talebi

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, döner sermaye sisteminin çalışanları mutsuz ettiğini savundu. Kuluöztürk, sağlık kuruluşlarında hekim dışı personelin büyük bir kısmının sabit üstü ek ödeme alamadığını, sabit ek ödemelerin gün geçtikçe döner sermaye havuzunun daha büyük kısmını kapladığını kaydetti. Kuluöztürk, "Bundan 5 yıl önce sabit ek ödemeler döner sermaye havuzunun yüzde 25'ini oluşturmaktayken bugün yüzde 80'ini oluşturmakta. Çünkü sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise SUT fiyatları artmadığından 14 yıldır artmamakta. Bu doğrultuda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü alamamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya alamamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar" dedi.

“Son kullanma tarihi doldu”

Kuluöztürk, Performansa dayalı Ek ödeme sisteminin artık fayda sağlamadığını ve son kullanma tarihinin de dolduğunu söyledi. Çalışanların neredeyse tamamının adaletsiz bir dağılım olduğundan yakındığını belirten Başkan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının bir kaç yıl içinde sabit ek ödemeye talim etmek durumunda kalacaklarını dile getirdi. Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sendikamızın açtığı dava ile dağıtılabilir döner sermaye hesabında hazine hissesi yerine, yüzde 1 hesaplanması kazanımı elde edilmişse de Bakanlık dağıtılabilir tutar konusunda yüzde 46,5 yerine yüzde 39,5'u esas almakta. Dağıtılan tutarlar ne yazık ki yüzde 37'nin altına düşmüştür. Sistemde uzun zamandır köklü değişiklikler yapılmadığından, yanlış uygulamalar ve yönelimler artmıştır. Sağlık çalışanlarının en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan döner sermaye sistemi artık ne yazık ki sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Acil önlem alınmaz ise 1 yıl içerisinde hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacak ve sistem tamamen çökecektir."

Sağlık- Sen önerilerini sundu

Sağlık-Sen'in Döner Sermaye ile ilgili önerilerini sunduğunu ve acilen bu önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Sinan Kuluöztürk, "Dağıtılabilir Döner sermaye tutarları ve oranları artırılmalı, Döner Sermaye katsayıları acilen adil bir şekilde yeniden belirlenmeli. Döner Sermaye bütçesinden maaş alanların genel bütçeye geçirilmesi sağlanmalı. Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesi ve gelir vergisinden muaf tutulması gerekmekte. Nöbet, fazla mesai yolluk gibi giderlerin genel bütçeden ödenmesi sağlanmalı. Tasarruf etmek adına çalışanların nöbet ücretlerini ödememek için fazla mesailer izine dönüştürüp zaten eksik personel ile çalışan servislerde iş yükü daha da artmaktadır. Tasarruf çalışanların üzerinden yapılmamalı. Hazine hissesi, Sağlık Bakanlığı merkez payı ve SHÇEK Payı vergilerinin kaldırılması sağlanmalı. 14 Yıldır artmayan SUT fiyatlarının artırılması gerekmekte. Hastanelerin borçları sağlık çalışanlarına yansıtılmamalı. Hekim dışı çalışan personellerin ek ödeme katsayılarının artırılması ve vergi yükünün azaltılması gerekmekte. Sabit ek ödemeler maaş ödemesine yansıtılmalıdır. Sabit ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması sağlanmalıdır" dedi.