Sağlık Sen'den 'ebe istihdam' talebi

Türkiye'de hizmet veren yaklaşık 55 bine yakın ebe olduğunu ve bir yılda canlı doğan bebek sayısının da 1,5 milyona ulaştığının altını çizen Sinan Kuluöztürk, nüfusa göre ortalama 2 bin kişiye bir ebe düştüğünü ve iş yoğunluğunun azalması ve normal doğum sayılarının artması açısından ebe istihdamının arttırılması gerektiğini söyledi. Aynı anda iki hayatın sorumluluğunu taşıyan ebelerin, bebeğin yaşama sağlıklı başlaması, annenin sağlıklı bir şekilde annelik duygusunu yaşaması için zorlu bir görev üstlendiğini belirten Kuluöztürk, ebelerin doğum oranları ile temel sağlık göstergeleri üzerinde de olumlu etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Kuluöztürk, "Ebeler ile birlikte 7/24 toplum sağlığı için mücadele veren tüm sağlık çalışanlarının çalışma ortamının iyileştirilmesi ve huzurlu olması adına sağlık alanında iyileştirmeler bekliyoruz. Sözleşmeli bütün sağlık çalışanları kadroya alınmalı, 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına uygulanmalı, şiddete yönelik daha caydırıcı tedbirler alınmalı, yıpranma payı 5 yıla 1 yıl şeklinde düzenlenmeli, dağıtılabilir döner sermaye tutarları ve oranları artırılmalı, döner sermaye katsayıları acilen adil bir şekilde yeniden belirlenmelidir. Bu vesile ile mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası kutlu olsun" diye konuştu.