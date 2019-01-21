Sağlık Sen'den 'Geleceğe Umut Ol' projesi

Sağlık Sen Antalya Şubesi, 'Geleceğe Umut Ol' sloganı ile Çocuk Destek Evi'nde kalan çocuklar için kitap bağışı kampanyasını başlattı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası(Sağlık Sen) Antalya Şubesi, Kepez ilçesi Uluç Mahallesi'nde bulunan Çocuk Destek Evi'nde bir kütüphane oluşturuyor. Kütüphane için Geleceğe Umut O' sloganı ile kitap bağışı kampanyası başlatan sendika, tüm üyelerine ve hayırsever vatandaşlara kitap bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Bu kapsamda 10-18 yaş arası çocuklara hitap eden kitapları olanların iş yerlerindeki temsilci odalarına ve sendika hizmet binasına bağışta bulunabilecekleri açıklandı.

“Geleceklerine katkı sağlıyor”

Proje hakkında bilgi veren Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen Gençlik Kolları Komisyonu tarafından planlanan bu proje ile çocukların ve gençlerin geleceklerine katkı sağlayacaklarını söyledi. Kuluöztürk, "Çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet veren Çocuk Destek Evi'nde cinsel istismara uğramış 20'ye yakın çocuğumuzun hayata tutunması ve aydınlanması için bu adımı attık" dedi.

"Yarınları hep birlikte inşa etmeliyiz"

Okumanın soylu bir erdem olduğunu işaret eden Sinan Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi ve başarılı, araştıran, soran, sorgulayan, olaylara eleştirel bakabilen, dünyada olup bitenleri okuyabilen ve medeniyet değerlerine vakıf gençlerin yetiştirilmesin istiyorsak, onları kitapla buluşturmalıyız. Kurucu Genel Başkanımız rahmetli Mehmet Akif İnan da kitap okuma alışkanlığını yaymak için çevresindekilere kitap hediye ederdi. Geleceğimizin teminatı gençleri kitapla bir araya getirmek en kıymetli eğitim faaliyetidir. Güzellikleri çoğaltmalı, kitap meclislerini artırmalı ve yarınları hep birlikte inşa etmeliyiz."