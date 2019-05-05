Sağlık Sen'den Ramazan mesajı

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, rahmet, bereket ve af kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Kuluöztürk, "Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı ramazan ayı; eskimez öğüt ve çağrısıyla her dönem insanlığı aydınlatan, rehberliğiyle insanlığı mutluluğa ve huzura götüren, taşıdığı değer ve anlamlar, getirdiği ahlak ve erdem ilkeleriyle daima taze ve yeni kalan Kuran'ın indirildiği bir aydır. Tevhid, adalet, özgürlük, ahlak ve hukuku öne çıkaran Kuranı Kerimin nazil olmaya başladığı bu ayda hepimiz arınma, toparlanma, direnme ve tezkiye hususunda sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz" dedi.

Orucun iradeleri güçlendirdiğine dikkat çeken Kuluöztürk, iftarın ise cömertliği ikramı ve paylaşmayı öğrettiğini ifade etti.

Teravihin, ibadetin coşkusunu topluma yaydığını kaydeden Kuluöztürk, “Hayır ve bereketin ne olduğunu gösteren sahur, bütün bu yüksek değerlerin manevi dünyamızı kuşatan Kadir Gecesi'dir. Akıl ve gönülleri manevi bir atmosferde zirveye taşıyan ve dini duygunun kolektif olarak paylaşılmasını sağlayan hatim ve mukabelelerdir. Ramazan ayı inşallah, ferdi hayatta dindarlığın, sosyal hayatta dayanışma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşanmasına ve Müslümanlar olarak arınma ve yenilenme bilincimizin tazelenmesine vesile olur" diye konuştu.