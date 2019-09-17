Sağlık Sen'den zam beklentisi açıklaması

Sağlık çalışanlarının aylıklarına ivedi şekilde seyyanen zam yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin ardından gelinen noktayla ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarının ekonomik açıdan zorlandığını aktaran Başkan Kuluöztürk, sektör çalışanlarının aylıklarına acil olarak seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti. Özlük hakları ve 4688 Sayılı Kanun üzerinde de duran Kuluöztürk, Memur-Sen ve Sağlık-Sen ile ilgili oluşturulmak istenen olumsuz algılara da sert cevap verdi. 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlandığını, Hakem Kurulu tarafından masada uzlaşılan maddelerin yok sayıldığını hatırlatan Kuluöztürk, toplu sözleşme sürecinin sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap veremediğinin altını çizdi. Sağlık çalışanları açısından hayat pahalılığının her geçen arttığına dikkat çeken Kuluöztürk, “Hükümetin verdiği teklif, beklentilerimizin çok altındaydı ve kabul edilemezdi. Sürecin bu şekilde sonuçlanması tüm sektör çalışanlarımızı çok üzdü. Sağlık çalışanlarının aylıklarına acil olarak seyyanen zam yapılmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Özlük hakları

Özlük haklarına dair taleplerinin görmezden gelindiğini ve gelinen nokta itibariyle sağlık çalışanlarının büyük motivasyon kaybına uğradığını belirten Kuluöztürk, “Başta, döner sermaye sisteminin değişmesi, icap nöbetleri ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi maddelerinin yer aldığı 44 maddelik bir talep listemiz vardı. Ancak bu taleplerimiz de görmezden gelindi. Sağlık çalışanları olarak hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Bürokratik yollardan özlük haklarımızı elde edemezsek hukuki yollara başvuracağız” dedi.

“Kimse fırsatçılık yapmasın”

Bazı sendikaların, gelinen noktayı kendi lehlerine çevirmek için yoğun çaba gösterdiğine değinen Kuluöztürk, oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Kuluöztürk, “Konfederasyonumuzun ve sendikamızın süreci yönetemediğine yönelik olumsuz bir algı oluşturulmak isteniyor. Geçmişteki toplu sözleşmelerde daha düşük tekliflere imza atanlar, bugün bizleri eleştiriyorlar. Üyelerimizin haklarını korumak için yapılması gereken ne varsa yaptık ve bundan sonra da yapacağız. Kimse fırsatçılık yapmasın. Sağlık çalışanlarımız her şeyin farkındalar” değerlendirmesinde bulundu.

“Sendikalar Kanunu değişmeli”

Görüşmelerde kendilerine karşı sergilenen tutumumun, bir takım değişikliklerin zamanının geldiğine dair işaretler ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen Kuluöztürk, “4688 Sayılı Kanun artık yeniden ele alınmalı. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda artık değişiklik yapılması şart olmuştur. Öncelikle 30 gün olan müzakere süreci, işçilerde olduğu gibi 60 güne çıkarılmalı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun hükümet lehine olan üye dağılımı değişmeli ve noterlik görevi görmesinin önüne geçilmelidir” şeklinde konuştu.

“Mevcut yapı değişmeli”

Milyonlarca kamu çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme süreciyle ilgili yapının değişmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Kuluöztürk, “Hizmet kollarına ilişkin tekliflerin müzakere edilme süreci, toplu sözleşme takvimini sıkıştırıyor. İşçi sendikacılığında 60 gün olan müzakere süreci, biz memur sendikacılığında 30 günle sınırlı. Bu süre yeterli değil ve uzatılmalı. Yıllardır 4688 ile ilgili değişiklik yapılması gerektiğini dile getiriyoruz. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nu mutlaka ele alınmalı. 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yaşanılanlar bu konudaki kaygılarımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca hakem yerine işveren heyetini gördük. Hükümetle yetkili memur sendikası arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, devreye girerek zam ve diğer sosyal haklar konusunda son kararı veren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun hükümet lehine olan üye dağılımı değişmelidir. 4688 Sayılı Kanun'a göre, Kurulu oluşturan 11 kişiden 6'sı hükümet tarafından seçilirken 5 üye sendikalar tarafından belirlenmektedir. Ayrıca oyların eşit olması durumunda verdiği oy, 2 oy yerine geçen Kurulun Başkanı da yine hükümet tarafından seçilmektedir. Dolayısıyla Kurulda hükümet ağırlıkta” şeklinde konuştu. Kurulun adaletli bir karar yerine noterlik yaptığını yineleyen Kuluöztürk, “Mevcut yapı değişmeli. Sağlık - Sen olarak sendikal mücadelemize yasalar çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.