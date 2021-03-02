Sağlık turizmi hedefinde sapma yok

Diş Hekimliği Fakültesi'nde inceleme gezisi yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'nın diş sağlığı konusunda da sağlık turizminde marka olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Diş Hekimliği Fakültesi'nde incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan ve Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Genel Sekreter Ali Evren İmre eşlik etti. Yaklaşık 16 milyon liralık bütçe ile hayata geçirilen ve son teknolojik cihazlarla donatılan fakülte ile ilgili bilgi veren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, pandemi sürecinde lisans ve lisansüstü öğrenci eğitimleri ve tedavi hizmetleri konusunda alınan tedbirleri anlattı.

Önceliğin öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve personelin sağlığı olduğunu anlatan Rektör Özlenen Özkan, uygulamalı eğitimde gereken önlemlerin alınması konusundaki kararlılığı vurguladı. Sağlık turizminin önemine de vurgu yapan Rektör Özkan, “Antalya sağlık turizminde marka olabilecek potansiyele sahip. Sağlık alt yapımız, alanlarının uzmanı akademisyenlerimiz ile bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Diş konusu da bu alanda öne çıkan başlıklardan. Covid 19 sonrası yeni normalleşme sürecinde sağlık turizmi konusunda Akdeniz Üniversitesi olarak koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Dekan Alper Kuştarcı da bahar yarıyılı için hem uzaktan, hem de uygulama eğitimleri için tüm hazırlıkları titizlikle yaptıklarını söyledi. Kuştarcı, sağlık turizmini geçen yıl başlatacaklarını ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi. Uluslararası tanınırlığa verilen önemin de altını çizen Kuştarcı, özellikle Erasmus ve Mevlana programları ile yurtdışından gelen ve yurtdışına giden öğrenciler ile ilgili bilgi vererek sürecin pandemi sonrasında da yine aktif bir şekilde sürdürüleceğini bildirildi.