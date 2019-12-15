Sağlıkçılara kreş müjdesi

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, uzun süredir talepleri arasında yer alan kreş konusunda Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçtiğini açıkladı. Kuluöztürk, “Kreşlerin 2020 yılı içinde hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının yıllardır beklediği kreş konusunda düğmeye bastı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, müdürlüğe bağlı kurumlarda çalışanların kreş yaşındaki çocuklarının tespit edilmesi istenildi. Sağlık çalışanlarının çocuklarının yer alacağı kreşler için uzun süredir çalıştıklarını belirten Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık kurumlarında kreş uygulamasının hayata geçirilmesine yönelik kendilerine söz verdiğini hatırlatarak, konuyla ilgili gelişmelerin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Kreş uygulamasının devreye girmesini yıllardır toplu sözleşme masasında, kurum idari kurul toplantılarında ve bakanlıkla yapılan görüşmelerde defalarca dile getirdiklerini aktaran Kuluöztürk, kreşlerin özellikle 24 saat esasına göre çalışan sağlık çalışanları açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Süreci sonuna kadar takip edeceklerine değinen Kuluöztürk, “Kreşlerin 2020 yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Sendika olarak sürecin takipçisi olacağız. Kreş uygulaması sağlık çalışanlarımıza hayır olsun” diye konuştu.

Kreş uygulamasının 0-6 yaş aralığını kapsayacağını belirten Kuluöztürk, 50 ve üzeri çocuğun bulunduğu kuruluşlarda kreşlerin açılacağını, bu sayının altındaki yerler içinse birden fazla sağlık kuruluşuna yönelik ortak kreş imkanı sağlanacağını açıkladı.

İvedilik vurgusu

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu tarafından il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda, “Ülkemizdeki kadın çalışan sayısının en fazla olduğu sektörlerden biri sağlık sektörü olup kuruluşlarımız 24 saat esasına göre aralıksız hizmet vermektedir. Kuruluşlarımızda çalışan personelin, sorunları, ihtiyaç ve talepleri de dikkate alınarak okul öncesi çocukları için kreş hizmeti verilmesi gerekliliği oluşmaktadır. Sosyal devlet anlayışı gereğince çalışanların memnuniyetinin sağlanmasının hizmet kalitesini arttıracağı aşikardır. İlinizdeki sağlık kuruluşlarında çalışan personelin okul öncesi 0-6 yaş çocuklarının kreş imkanlarının tespit edilerek 50 ve üzeri çocuğun bulunduğu kuruluşların bünyesinde kreş açılması, bu sayının altında kalanlar için ise birden fazla sağlık kuruluşuna yönelik ortak kreş imkanı sağlanması için sağlık kuruluşlarınca ivedilikle gerekli çalışmaların başlatılarak kreş hizmetinin verilmesinin sağlanması ve yapılan çalışmaların koordinasyon ve denetiminin valiliğinizce yapılması hususunda; gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.