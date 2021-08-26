Sağlıkçıların çocukları, kreşte 30 Ağustos'u kutladı

Muratpaşa Belediyesi'nin sağlık kurumlarının pandemi bölümlerinde çalışan sağlıkçıların çocuklarını kabul ettiği Münir Özkul Kreşi'nde, Büyük Zafer'in 99'uncu yıl coşkusu yaşandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında hulahoplarla sosyal mesafeleri ayarlanan çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ve yıldızlı taçlarıyla şiirler okuyup marşlar söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, hastanelerin pandemi servislerinde görev yapan, laboratuvarlarda çalışan, filyasyon ekiplerinde yer alan sağlıkçıların 3-6 yaş arası çocukları için ocak ayında ücretsiz kreş hizmeti vermeye başladı. Pandemi nedeniyle kapalı olan belediye kreşlerinden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi gibi kentin sağlık kurumlarına yakını olan Münir Özkul Kreşi bu çalışma için hazırlandı.

Yaz döneminde de eğitime devam eden kreşte, 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a, bayramları birlikte kutlayan öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı için de öğretmenleriyle özel bir gösteri hazırladı. Bayram için Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflı bir pano yapan çocuklar, sosyal mesafenin hulahoplarla sağlandığı gösteride ellerinde Türk bayrakları, yıldızlı taçlarıyla şiirler okuyup marşlar söyledi.