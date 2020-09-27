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Sağlıklı Muratpaşa Hareketi STK'larla buluştu

Muratpaşa Belediyesi’nin diyetisyenleri, spor eğitmenleri, 55 mahallesinden gönülleriyle başlattığı geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde bulunan sivil toplum örgütleri temsilcilerine anlatıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin diyetisyenleri, spor eğitmenleri, 55 mahallesinden gönülleriyle başlattığı geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde bulunan sivil toplum örgütleri temsilcilerine anlatıldı.


Covid-19 salgını dolayısıyla uzun süre evde kalmaya bağlı oluşabilecek rahatsızlıklarını önüne geçmek, spor ve doğru beslenmeyle bağışıklık sisteminin güçlendirirken birer toplum sağlığı sorunu haline gelen tansiyon, şeker, kanser, obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi tanıtımları devam ediyor.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın öncülüğünde başlayan, diyetisyenleri ve spor eğitmenleriyle, mahalle gönülleri ve muhtarlarıyla Türkiye'nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam hareketi olacak çalışma ASSİM'de bulunan sivil toplum örgütü temsilcilerine anlatıldı. İki arı oturumda gerçekleşen tanıtımda diyetisyenler projenin amacını, ilerleyişini ve sağlıklı beslenmeyi anlatırken antrenörler de evde yapılabilecek temel egzersizlerden bahsedildi. Tanıtımda derneklerle birlikte gerçekleştirilebilecek çalışmalar da ele alındı.

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