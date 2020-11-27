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Sağlıklı Muratpaşa Hareketi Üç Kapılar'da

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi kapsamında diyetisyenler, 26 Kasım Demir Eksikliği Günü’nde farkındalığı arttırmak için tarihi Üç Kapılar’da bilgilendirme standı açtı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi kapsamında diyetisyenler, 26 Kasım Demir Eksikliği Günü'nde farkındalığı arttırmak için tarihi Üç Kapılar'da bilgilendirme standı açtı.


Muratpaşa Belediyesi'nin doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi kapsamında çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda Muratpaşa Belediyesi'nin diyetisyenleri ve spor eğitmenleri, 26 Kasım Dünya Demir Eksikliği Günü dolayısıyla tarihi Üç Kapılar'da, ciltte solukluk, yorgunluk, baş ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteren demir eksikliğine yönelik farkındalığı arttırmak için vatandaşları bilgilendirdi. Üç Kapılar'ın önüne kurulan stantta diyetisyenler, doktor teşhisiyle kullanılacak demir takviyesinin yanında yumurta, kuru baklagiller, et, sakatat ve yeşil yapraklı sebzelerini tüketilmesini önerdi. Diyetisyenler, bununla birlikte çay ve kahve gibi içeceklerini yemekten önce ve sonra tüketilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

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