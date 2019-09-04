Sağlıklı okul dönemi için uyarılar

Aşkın Güra Bayık, okula yeni başlayacak çocukların eğitim öğretim dönemi başlamadan sağlık kontrollerinden geçirilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Yenidoğan Yoğun Bakım Bölümünden Uz. Dr. Aşkın Güra Bayık, sağlıklı bir okul dönemi için önerilerde bulundu. Okula yeni başlayan çocukların adaptasyon sürecini sağlıklı şekilde geçirebilmeleri ve ders başarısı için okullar açılmadan yapılan sağlık kontrollerinin büyük önem taşıdığının altını çizen Bayık, bu sayede ailelerin fark edemeyeceği hastalıkların erken belirlenebildiğini kaydetti.

“Check up yaptırın”

Okul öncesi check up yaptırılması gerektiğini ifade eden Bayık, genel sağlık kontrolünde kilo ve boy ölçümü yapılarak çocuğun büyümesinin değerlendirildiğini belirtti. Bayık, “Ayrıntılı muayene ve tansiyon ölçümü yapılır. Tam kan sayımı, demir, B 12, D vitamini, çinko düzeyi, tam idrar tahlili, kan kolesterol-lipid oranı, dışkıda parazit incelemesine bakılabilir. Ayrıca ailesel hikayeye göre açlık kan şekeri ve tiroit fonksiyon testleri değerlendirilebilir. Eksik aşılar varsa okul öncesi dönemde mutlaka yaptırılmalıdır. Çocuklardaki işitme kaybının çoğu okul çağından önce gelişir ve hem konuşma hem de dil gelişiminde aksaklıklara neden olur. Bu nedenle 4-5 yaşlarında ve okul çağında işitme fonksiyonunun değerlendirilmesi gerekir” dedi.

"Göz taramasının önemi"

Okula başlamadan önce yapılacak göz taramalarına değinen Bayık, “Göz taramaları ile çocukta görme tembelliği, şaşılık ya da yüksek derece kırma kusurları olup olmadığı saptanmalıdır. Kırma kusuru veya kayma sorunu olan çocuklarda gözlük veya ameliyatla müdahale gerekebilir. 9-10 yaşına kadar tedavi edilmeyen, kırma kusurları ve şaşılık sonucu gelişen göz tembelliği, ileri yaşlarda geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilir. Görme problemleri olan çocukların huzursuz, hırçın ve derslerinde başarısız olduğu da unutulmamalıdır” diye konuştu.

“Hijyen kurallarını öğretin”

İlkokula ya da anaokuluna yeni başlayan çocukların, el ve tuvalet temizliği konusunda zorluk yaşadığını belirten Aşkın Güra Bayık, bu nedenle idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere üst solunum yoluna bağlı enfeksiyonların çok sık ortaya çıktığını söyledi. Bayık, el hijyeni ve tuvalet sonrası temizliğin çocuklara öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

“Ağız ve diş bakımını yaptırın”

Ağız ve diş bakımının, çocukların büyüme ve gelişimlerinde önemli rol oynadığını dile getiren Bayık, “Okul dönemindeki çocuklarda bu kontrollerin okullar açılmadan önce yapılması gerekir. Böylece okul sırasında dişlerle ilgili çıkabilecek problemlerin önüne geçilebilir ve diş hekiminin uygulaması gereken koruyucu işlemler için çocukların okuldan uzaklaşması gerekmez” dedi.

“Evden çıkmadan kahvaltı etmesini sağlayın”

Beslenmenin önemine dikkat çeken Bayık, “Okul çağındaki çocuklara okula gitmeden önce mutlaka evde kahvaltı yaptırılmalıdır. Okul kantinlerinde satılan yiyeceklerin seçimi konusunda da aileler çocuklarını uyarmalı, çocuklar asitli içecek ve hazır meyve suları yerine, süt, ayran ve taze sıkılmış meyve sularını tercih etmelidir. Ayrıca evden çıkmadan beslenme çantaları hazırlanarak; ceviz, fıstık ve kuru meyve gibi besleyici gıdalarla ara öğün yapmaları sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“İyi bir uykunun okul başarısını artırdığını unutmayın”

Uykunun çocukların derslerinde de etkili olduğunu kaydeden Bayık, “Birçok bilimsel çalışma uyku apnesinin, okul başarısında düşüşe ve davranışsal sorunlara yol açabileceğini göstermektedir. Bir çocuk hasta olmadığı zamanlarda horluyorsa, uykuda nefes almakta zorluk çekiyorsa, huzursuz bir uyku yaşıyorsa, geceleri terliyor ve altına kaçırıyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır” şeklinde konuştu.