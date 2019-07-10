'Sağlıkta İletişim Sağlıklı İletişim' sempozyumu

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü , Kepez Devlet Hastanesi ,Ebe ve Hemşireler Derneği (EHEMDER) iş birliği ile hazırlanan “Sağlıkta İletişim Sağlıklı İletişim” sempozyumuna İl Sağlık Müdürü Dr.Ünal Hülür, Başkan ve Başkan Yardımcıları ,Hastane Yöneticileri, Ebe ve Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve hastane personelleri katıldı.

Kepez Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İlknur Alp , Başhekim Op.Dr.Ramazan Gürkan , Ebe ve Hemşireler Derneği Genel Başkanı Fatih Akman'ın konuşmaları ile başlayan program Sağlık İl Müdürü Dr.Ünal Hülür'ün konuşması ve sunumlar ile devam etti.

Sağlık İl Müdürü Dr.Ünal Hülür “Hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında zaman zaman bazı olumsuzluklar olabilmektedir. Bu olumsuzluklar birçok sebebe bağlı olmakla beraber, hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki iletişim kaynaklı sorunlar önemli bir neden olarak durmaktadır. Günümüzde sağlık hizmeti, iletişim becerilerine haiz sağlık çalışanlarıyla daha etkili sunulabilir gerçeğinden hareketle hastane çalışanlarına yönelik "Sağlıkta İletişim - Sağlıklı İletişim" konulu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim “dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi Birgül Özkan , Uzm.Hemş.Songül Yorgun , Hemş.Emel Arıkan ,Uzm.Hemş.Funda Öztürk Erdek ve Uzm.Hemş.Ceren Çalık Sağlıkta İletişim Sağlıklı İletişim konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.