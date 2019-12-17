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Sahil Antalya'da yeni yıl hazırlıkları

Sahil Antalya, yeni yıl öncesinde Yaşam Parkı’nda ışıklandırma çalışması yaptı.

Sahil Antalya, yeni yıl öncesinde Yaşam Parkı'nda ışıklandırma çalışması yaptı.


Konyaaltı'nda 12 ay hizmet veren “Sahil Antalya Yaşam Parkı” yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. Günde onlarca kişinin ziyaret ettiği çarşı yolu led ışıklı ve yılbaşı süslü dekorlarla süslendi. Yürüyüş yolları led ışıklarıyla renklenirken, işletmelerde işyerlerinin içlerine irili ufaklı noel ağaçları oluşturdu.


Öte yandan, işletmeler yılbaşı gecesi için çeşitli programlar hazırladı. Sahil Antalya yönetimi de yoğunluğun yaşanacağı yılbaşı gecesi için güvenlik tedbirlerini arttırdı.

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