Sahil Güvenlikten pandemi denetimleri

Kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının denetimi aralıksız sürüyor. Antalya'da turizm sezonunun başlamasıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetimler arttırılırken, deniz turizminin salgından olumsuz etkilenmemesi maksadıyla Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından da kontrol ve denetimler yapılıyor.

Bu kapsamda 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde 173 adet tur teknesi/dalış teknesi/ticari yat ve 23 adet plaj işletmesinin kontrolleri yapılırken, 4 bin 326 vatandaş Covid-19 tedbirleri hususlarında bilgilendirildi.