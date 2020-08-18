İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahil Güvenlikten pandemi denetimleri

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından yapılan salgın denetimlerinde 173 tur, dalış teknesi ve ticari yat kontrol edildi.


Kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının denetimi aralıksız sürüyor. Antalya'da turizm sezonunun başlamasıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetimler arttırılırken, deniz turizminin salgından olumsuz etkilenmemesi maksadıyla Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından da kontrol ve denetimler yapılıyor.


Bu kapsamda 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde 173 adet tur teknesi/dalış teknesi/ticari yat ve 23 adet plaj işletmesinin kontrolleri yapılırken, 4 bin 326 vatandaş Covid-19 tedbirleri hususlarında bilgilendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.