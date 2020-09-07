Sahilde Covid-19 denetimi

Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında sahillerde denetimler arttırıldı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'de alınan tedbirleri kontrol için denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 191 adet tur teknesi, dalış, ticari yat ve 23 adet plaj işletmesi kontrol edildi. 4 bin 68 vatandaş, korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi.