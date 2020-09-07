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Sahilde Covid-19 denetimi

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri yaptığı denetimde, 4 bin 68 vatandaşı korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirdi.


Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında sahillerde denetimler arttırıldı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'de alınan tedbirleri kontrol için denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 191 adet tur teknesi, dalış, ticari yat ve 23 adet plaj işletmesi kontrol edildi. 4 bin 68 vatandaş, korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

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