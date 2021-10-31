Sahilde düzenlenen survivorda Türk ve Rus takımları kıyasıya yarıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus ve Türk sporcular arasında yapılan Survivor yarışmasının galibi Ruslar oldu. Plajda 8 adet parkurda 5 farklı kategoride yapılan Survivor, vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Türk ve Rus takımlarının karşı karşıya geldiği Survivor, Alanya Kleopatra Plajı'nda gerçekleşti. Saat 10.45'de başlayıp 15.00'de biten yarışmada, 1 başhakem, 4 yardımcı hakem görev yaptı. Binlerce turistin denize girdiği plajda başlayan mücadele, yerli ve yabancı vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Etkinlikte Rus ve Türk sporcular, izleyenler tarafından müsabaka sonuna kadar büyük destek gördü. 8 adet parkurda 5 farklı kategoride yapılan Survivor Alanya yarışmasında karşılaşan Türk ve Rus takımları, kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Survivor Alanya Türk takımında Nural Kesicioğlu, Olga Nestirova, Ömer Fidancı, Sophie Hempler, Arif Özdemir, Selami Fazlıoğlu, Abdullah Mücahit Uyar, Tolga Bölüm, Gökhan Tuncer, Kristina Kristi, Özge Teke ve Şeyma Kıvrak yer aldı.

Rus takımı ise Anastasia Karyakina, Nezamova Anna, Natalia Izmodenova, Yevgenia Tsarkova, Alexander Khodosenko, Alexey Zherikhov, Tsyganov Dmitry, Dubatolov Anton, Podolnik Pavel, Kucko Maria, Bogusevich Ali ve Artem Korolev gibi isimlerden oluştu.

Yarışmalar sonunda kazanan taraf Rus takımı oldu.