Sahilde engelli empati parkuru

‘Farklılıkların Farkına Var' sloganıyla engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekilen parkurda vatandaşlar, tekerlekli sandalye, beyaz baston ve koltuk değneği kullanarak empati kurdu.

Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için Konyaaltı Sahili'nde empati parkuru kurdu. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri işbirliğiyle oluşturulan parkurda sağlıklı bireyler, bir süreliğine tekerlekli sandalye, beyaz baston ve koltuk değneği kullanarak engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları bizzat deneyimledi. Yaşadıkları zorlu deneyim sonunda vatandaşlar engeli bireyleri daha iyi anladıklarını ifade ederek, böyle etkinliklerin şehrin her yerinde yaygınlaştırılmasını istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkalığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, Antalya genelinde engelli bireylerin sağlıklı ve sosyal ortamda yaşayabilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Iltar, “Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle birlikte engelli bireyler ve sağlıklı bireyler arasında empati bağı kurarak onları daha iyi anlamaları amacıyla yaptığımız etkinliğin fayda sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Zorlu hayatların farkına varın

Projenin uygulayıcısı Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü öğrencisi

Huri Cennet Çelik, “Vatandaşların kurduğumuz parkurlarda tekerlekli sandalye, beyaz baston veya koltuk değneklerini kullanarak engelli insanların yaşadıkları zorlukların farkına varmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

İlk kez tekerlekli sandalyeye oturdu

Adana'dan tatil için Antalya'ya gelen Akın Çeliktepe, böylesi bir deneyimi ilk kez yaşadığını ifade etti. Çeliktepe, “Tekerlekli sandalyeye ilk kez oturdum. Rampa ve yokuş aşağı olan kısımlarda bayağı zorlandım. Bu durumu hayatı boyunca yaşayan insanlar var. Çevremizde gördüğümüz engelli vatandaşlarımıza öncelik sağlamamız bizim asli görevimiz olmalı” dedi.

Planlan engelli bireylere göre yapılmalı

Tekerlekli sandalye kullanan Ahmet Can Tunç ise “Engelli bir bireyin neler yaşadığının daha iyi farkına vardım. Herkes engelli adayı. Yaşam alanlarımızda planlama yaparken engelli bireylerin öncelikli düşünülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Koray Uysal isimli vatandaş da görme engel parkurunda yaşadığı deneyimi şöyle aktardı: “Gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseye göstermesin. Burada engelli bireyleri daha iyi anladığımı hissediyorum. Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmamamız lazım.”

Fizyoterapist Kalbiye Bozova empati adına yapılan programların daha yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, “Yaşam koşullarımız içinde karşımızdaki insanların ne yaşadığını, duygularının ne olduğunu hayatlarındaki zorlukların ne olduğunu deneyimleyemiyoruz. Empati kurmak adına yapılan bu tür programlar bize gerçekleri gösteriyor” diye konuştu.