Sahildeki çöpler dronla toplandı

Kemer'in ünlü Kındılçeşme sahilinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. Çeşitli ülkelerin vatandaşı çevre gönüllülerinin çöpleri topladığı torbaları dronlarla taşındı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Yeni Mahalle sınırları içinde bulunan ve 2 yıldır Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak gündeme gelen Kındılçeşme kumsalında, Kemer Doğal Hayatı ve Çevreyi Derneği-KEDOK öncülüğünde çevre temizliği yapıldı.

Belediye Meclis Üyeleri Ramazan Kal ve Ferhan Fidan, Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Salova, Yeni Mahalle Muhtarı ve KEDOK Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Erkal'ın hazır bulunduğu etkinliğe, Kemer'de yaşayan veya konuk olan İranlı, Avustralya, Fransız, Alman ve Azerbaycan ve Ukraynalı çevre gönüllüleri, Kemerli iş adamları katıldı.

Etkinlikte, gönüllülerin topladığı çöplerin bulunduğu poşetler, daha önce dronla cankurtaran hizmetleri faaliyetleriyle ismini duyuran Cankuş'lar tarafından taşınarak etkinliğe renk kattı. Uluslararası İnsansız Hava Aracı Pilotları Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Budak, dron kullanımının hayatın her alanında işlemlere hız kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak için kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan meclis üyesi, Muhtar ve diğer katılımcılar, çevre duyarlılığına dikkat çekerek, “İnsanların yararlandıkları alanları temiz tutması gerek. Çöplerin toplanmasından önce, insanların kullandıkları bu alanlara çöp bırakmamaları gerekir” şeklinde konuştu.