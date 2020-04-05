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Sahile ölü caretta caretta vurdu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Koru sahiline ölü bir caretta caretta kaplumbağası vurdu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru sahiline ölü bir caretta caretta kaplumbağası vurdu. Şişmiş ve morarmış halde bulunan caretta carettayı bölgeden geçen bir vatandaş buldu.


Evinden fatura ödemek için çıktığını ve yoldan geçerken sahilde bir cisim gördüğünü belirten Barış Ateş, “İlk başta ne olduğunu ayırt edemedim incelemek için yanına uğradım caretta caretta olduğunu gördüm. İnceledim ölmüştü canlı falan değildi. Gerekli yerlere müracaatımızı yapıp muhtemelen başka bir yere kaldırıp gömeceğiz. Kötü olmuş üzücü bir durum. İlk başta ters dönmüş haldeydi. İnceledikçe çevirdim. Muhtemelen denizde ölmüş, karaya o şekilde vurmuş. Birkaç gün öncesinden ölmüş muhtemelen” dedi.

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