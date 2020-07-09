Sahillere atık kutuları yerleştirildi

Başta Konyaaltı ve Lara sahilleri olmak üzere Büyükşehir sorumluluğundaki alanlara kağıt, plastik, cam, teneke ve organik atıklar için de geri dönüşüm kutuları konuldu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı pandemi sürecinde takılması zorunlu hale gelen maske ve eldiven atıklarından kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılabilmesi için sorumluluk alanında ihtiyaç duyulan bölgelere atık konteynerleri yerleştirdi.

Maske ve eldiven atık konteynerleri gri renkte, üzerinde şekil ve yazıları olan, ayakla açılabilecek şekilde tasarlandı. Vatandaşların maske ve eldivenleri bu kutulara atması istenirken bu sayede deniz ve kıyılarda canlı yaşamında oluşabilecek risklerin de önüne geçilebilmesi hedefleniyor.

Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte sahillerin yoğun kullanımını göz önüne alarak plajlara organik, cam, kağıt, plastik ve metal atıklar için 5'li atık toplama kutuları da koyarken, sahil boyunca yürüyüş yolu üzerine kağıt, plastik ve cam atıklar için 3'lü kutular yerleştirdi. 3'lü kutuların yanında ayrıca karışık atıklar ve izmaritler için de ayrı çöp kutuları bulunuyor.