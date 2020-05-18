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Şahin Kırbıyık'tan spora destek

Son dönemde kurduğu Kimya fabrikasında ürettiği ürünlerini başta kamu kurumları olmak üzere ihtiyacı olan ilgili kurumlara hiçbir ücret talep etmeksizin gönderen Kırbıyık Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık bu kez spor camiası için ‘Ben Hazırım’ mesajı gönderdi.

Son dönemde kurduğu Kimya fabrikasında ürettiği ürünlerini başta kamu kurumları olmak üzere ihtiyacı olan ilgili kurumlara hiçbir ücret talep etmeksizin gönderen Kırbıyık Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık bu kez spor camiası için ‘Ben Hazırım' mesajı gönderdi. Dünyayı saran Korona vakasından sonra ertelenen ligler ile ilgili kararlar ardı ardına açıklanırken, kadın futbol liglerinin oynanması halinde liglerde mücadele eden kulüplerin tamamının dezenfekte ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.


Kadınlar Futbol Ligi'nin futbol federasyonunun açıkladığı takvimde oynanması durumunda ortaya çıkacak dezenfekten sorununa Kırbıyık Holding ve Kırbıyık Kimya Yönetim Kurulu başkanı Şahin Kırbıyık'tan bir çözüm önerisi geldi. Şahin Kırbıyık tüm spor kulüplerine bir çağrıda bulunarak talep gelmesi durumunda kadınlar futbol liginde mücadele eden tüm spor kulüplerinin dezenfekte ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti. Kırbıyık, konuyla ilgili olarak dezenfekten talebi yapmak isteyen spor kulüplerinin Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor kulübüne mesaj atmalarının yeterli olduğunu sözlerine ekledi.

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