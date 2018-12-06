Sahnede Cihat Aşkın ve Mehru Ensari

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlendiği “Muratpaşa'da Sanat Var” konserler serisinin 3'ünsünde Cihat Aşkın ve Mehru Ensari, uzun yıllardır büyük ilgiyle takip edilen Minyatürler projesiyle sahne aldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de Türk sinemasının ‘Sultan' lakaplı sanatçısı Türkan Şoray'ın katılımıyla hizmete açtığı Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlendiği “Muratpaşa'da Sanat Var” konserler serisinde 2'nci hafta başladı. Türkiye'nin dünya çapında ses getiren en önemli keman virtüözlerinden biri olan Cihat Aşkın ve piyanoda Mehru Ensari'nin ‘Minyatürler' projesiyle birlikte sahne aldığı serininin 3'üncü konserine Antalyalı sanatseverlerinin ilgisi yoğun oldu. Konserde, türkülerden tangolara Türkiye'nin farklı yörelerinden seçilen eserlerinin seslendirildi.