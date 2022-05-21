Sahte ABD doları operasyonu:1 tutuklama

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 50 dolarlık banknotlar halinde toplam bin 650 dolar sahte para ele geçirildi, olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri esnaflara sahte para veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelinin yapılan üst aramalarında 33 adet sahte 50 ABD Doları olmak üzere toplam bin 650 ABD Doları ele geçirildi. Daha önce de farklı illerde sahte para olayına karıştığı tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.